‘Subestimé el impacto de ciberataques’: Obama

EL PAÍS | AMANDA MARS Publicada el

Barack Obama no midió lo suficiente el impacto que los ciberataques, filtraciones y difusión de noticias falsas que los servicios de inteligencia atribuyen a Moscú tienen sobre las democracias.



A 12 días de dejar la Casa Blanca, en una de sus últimas entrevistas como Presidente, el demócrata rechazó haber subestimado la amenaza que puede suponer para EU el mandatario ruso, Vladímir Putin, algo que le reprochan desde las filas republicanas, pero sí admitió que no calculó bien el poder de las campañas de propaganda.



Uno de los mensajes más machacones del Partido Republicano durante la campaña electoral, era que Estados Unidos es un País más inseguro y menos respetado tras los ocho año con un presidente que, a su juicio, ha sido manso con países hostiles.



El pacto nuclear con Irán o el deshielo con Cuba han servido de ejemplos para el argumentario conservador. La acusación de tibieza volvió al centro del debate en la recta final de su etapa, con el caso de la injerencia de la que acusan a Rusia para favorecer la llegada de Trump al poder.



“Yo no creo que le subestimara a él”, dijo Obama en la entrevista. “Creo que subestimé el grado en el que, en esta era de la información, es posible tener impacto en nuestras sociedades y nuestros sistemas abiertos con informaciones erróneas, ciberataques, influir en nuestros sistemas democráticos de formas que creo que se están acelerando”, añadió.



Las declaraciones tienen lugar después de que el pasado viernes los servicios de Inteligencia de EU difundieran un informe, acusan directamente a Putin de orquestar un plan para piratear y filtrar informaciones negativas para los demócratas, a fin de perjudicar la candidatura de Hillary Clinton en favor de Trump.



Según la inteligencia de EU, Rusia tratará de hacer lo mismo en Europa. Francia y Alemania celebran presidenciales en 2017.



Obama también se refirió a los riesgos en el otro lado del Atlántico. “Tenemos que prestar atención”, dijo.



Trump acepta el hackeo... y lo minimiza



El Presidente electo, a punto de tomar el mando de la nación, ha dejado de cuestionar la autoría rusa de los hackeos.



Hasta recibir los informes del viernes, desautorizó a los servicios de Inteligencia e incluso llegó a dar más crédito a Julian Assange, fundador de Wikileaks, que difundió los correos de los demócratas, que a las agencias estadounidenses.



Sin embargo, ayer su futuro jefe de gabinete, Reince Priebus, señaló que Trump ya cree en las investigaciones. “Creo que acepta los resultados y no niega que hay entidades rusas detrás de estos hackeos”, dijo.



Turbia transición



La crisis con Moscú y las discrepancias en torno al conflicto israelí han enturbiado un periodo de transición que había comenzado de forma pacífica entre el Presidente demócrata y su sucesor republicano.



En la entrevista, Obama tuvo algunas palabras amables para el empresario neoyorquino, dijo que veía en él la confianza necesaria para tomar el mando de la mayor potencia mundial, incluso ese toque de “locura” suficiente como para creer que se puede desempeñar ese papel.



El demócrata, que se volcó en la campaña por Clinton, señaló que Trump se había mostrado “abierto” a sus sugerencias durante las conversaciones con él, que Obama calificó de cordiales.



Sí se refirió al intenso y atrevido uso que el presidente electo hace de Twitter, donde no duda en criticar a un País o amenazar a una multinacional.



Obama, dijo ayer, le advertió que gobernar Estados Unidos no es como gestionar una negocio familiar, por grande que sea, y que a partir de ahora debería hacer un uso más prudente de esas redes, ya que “hay capitales mundiales y mercados financieros y gente en todo el mundo que se toman muy en serio lo que dice”.



Su decisión más difícil



Cuestionado por la decisión más dura que había tenido que tomar como Presidente, Obama apuntó al envío de más tropas a Afganistán y dijo que, al tomar esa medida, era consciente de que algunos de aquellos soldados no volverían.



Esa resolución, de diciembre de 2009, supuso movilizar 30 mil efectivos más, hasta sumar 100 mil.

Semana crucial: A 11 días de tomar posesión de la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y sus prospectos para el gabinete afrontan cuestionamientos del público sobre lo que será su actitud hacia Rusia y sus posibles conflictos de intereses.