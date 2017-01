Ve bien que protesten pero pide que haya orden

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

“Está bien que el pueblo proteste, pero que lo haga con orden”, fueron las palabras del obispo de Celaya Benjamín Castillo Plascencia sobre las manifestaciones que se han presentado contra el gasolinazo.

El Obispo comentó que el incremento a las gasolinas fue muy fuerte y eso va repercutir en la subida de precios de muchos otros productos.

Entonces la población tiene todo el derecho de manifestarse pero no de realizar actos de violencia o vandalismo. “El pueblo está sobrecargado, son demasiados impuestos, no está bien un impuesto así, no es justo esa carga además de todos los demás impuestos que ya se tienen”, dijo.

Ojalá -exclamó- que el gobierno federal repiense el incremento a las gasolinas que afectan a todos los mexicanos.