La actriz se mostró con las axilas sin depilar

La actriz británico-estadounidense Lola Kirke llamó la atención ayer domingo por la noche en los Globos de Oro al aparecer con un vestido strapless que dejaba ver sus axilas sin depilar.



A su paso por la alfombra roja del Hotel “Beverly Hilton”, Kirke acaparó las miradas con un vestido rosa pálido de Andrew Gn.



Lola interpreta a “Hailey Rutledge” en la serie “Mozart in the jungle”. Es hermana de Jemima Kirke, protagonista de “Girls”.



No es la primera ocasión que la joven de 26 años aparece así, pues en 2015 apareció en la revista “Vanity Fair” mostrando sus axilas con vello.



También su hermana Jemima ha mostrado su vello axilar en público, lo cual incluso motivó a Lena Dunham para hacer lo mismo.



Famosas como Madonna y Miley Cyrus han mostrado sus axilas sin depilar.