Meryl Streep tiene el respaldo de todo Hollywood

Hollywood mostró su apoyo a Meryl Streep, después de que el Presidente electo de EU, Donald Trump, la atacó a través de Twitter.



“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una lacaya de la gran perdedora Hillary”, escribió el magnate.



Figuras del mundo del cine y la TV, como Sharon Stone, Laverne Cox, Ellen DeGeneres o Jude Apatow, defendieron a su colega.