Trump le responde molesto a Meryl

EL UNIVERSAL Publicada el

Meryl Streep nunca mencionó a Donald Trump durante su discurso de agradecimiento pero no hizo falta. Todos sabían, por la escena que relató, que el apuntado era el presidente electo de los Estados Unidos.

Estas fueron sus palabras.

Luego de señalar los diferentes orígenes de cada uno de los protagonistas de la noche (actores y actrices nacidos y criados en distintos lugares del mundo), avanzó con su intención de señalar cómo la diversidad enriqueció al cine.

"Hollywood avanza gracias a los extranjeros y a los que llegan de afuera. Si los echamos a todos, no tendremos nada para ver más que fútbol y artes marciales combinadas, que no son artes", comenzó Streep.

Tras recibir varios aplausos por parte del público, se refirió, sin nombrarlo, a uno de los tantos escándalos que protagonizó Donald Trump durante su polémica campaña electoral. "El trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de otras personas que son distintas, para que se los conozca. Aquí hay grandes actores que han interpretado grandes papeles, pero este año ha habido uno que me ha conmovido: ese momento en el que la persona que va a sentarse en el asiento más preciado de este país se rio de un periodista discapacitado. No fue en una película, sino en la vida real".

"Ese instinto de humillar. La falta de respeto y la violencia incitan a la violencia", continuó Streep. "Cuando los poderosos usan su posición para maltratar a otros, todos perdemos", indicó.

A lo que el Presidente electo de los Estados Unidos respondió evidentemente molesto:

"Meryl Streep, una de las actriz más sobrevaloradas en Hollywood no me conoce pero me atacó. Ella es una...", dice el primer tuit que termina con una casi televisiva pausa para continuar.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"Imitación de Hillary que perdió. Por centésima vez, no me burlé de un periodista discapacitado (nunca lo haría) pero simplemente le mostré... rastrillándolo cuando cambió completamente una historia de 16 años que había escrito para hacerme lucir mal. Simplemente más prensa deshonesta", terminaban los otros dos tuits que le dedicó a la actriz.

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Con información de E! News