Mantienen tarifa autobuses de comunidades

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Las rutas que brindan el servicio de transporte urbano a las comunidades ubicadas en la zona sur y oriente del municipio han soportado el aumento al precio del diésel y mantienen los precios de sus tarifas, aunque no saben por cuánto tiempo más podrán hacerlo.



Los camiones que a diario transportan a miles de personas desde la calle de Pardo a poblaciones rurales como Nochebuena, San José de la Luz, Santa Teresa, el Tinaco, Cuevas, Cervera, Cañada de Bustos, entre otras, siguen cobrando una tarifa de los 6.50 a los 13.00 pesos.



“Nosotros no podemos aumentar el costo del pasaje, si no hay permiso de las autoridades, lo malo es que el diésel sigue subiendo y llegará el momento que se tenga que hacer algo”; dijo César Orlando, operador de transporte.