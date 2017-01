Asesoraron a 184 ex braceros

ANDREA VERDÍN Publicada el

Al menos 184 ex braceros fueron asesorados durante el 2016 en la dirección de Vinculación Internacional de La Piedad, reveló el director de la dependencia, José Reyes Quiroz.



La asesoría que se dio a los ex braceros fue para que pudieran cobrar sus apoyos por haber trabajado en Estados Unidos en determinados años.



El funcionario comentó que las asesorías sobre cómo hacer el cobro de apoyo se dieron tanto a ex braceros piedadenses como de la región.Cabe señalar que la dirección de Vinculación Internacional trabaja junto con la Secretaría del Migrante del Estado (Semigrante), así como el departamento federal de Bienvenido Paisano.