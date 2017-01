El León se tiene que hacer respetar

FRANCISCO VELA Publicada el

¿Jesús Martínez y el Club León defenderán sus derechos y harán valer su garantías solicitando castigo para Juan Pablo Jara que fingió un falta dentro del área?

No se trata de inventar nada. El tema no es nuevo y tampoco se sentará un precedente: jugadores como Humberto “Chupete” Suazo, Cristian “Chaco” Giménez, Matías Vuoso, Jaime Lozano entre otros, han sido castigados por esa misma situación.

Por que digo, una cosa es pertenecer al mismo dueño y otra muy distinta es dejar impune un daño al equipo que presides.

Ya una vez, no hace mucho, hubo razonables argumentos para solicitar castigo a Hirving Lozano, por un rodillazo a Diego Novaretti y no se hizo nada. Quedó impune. Y lo más triste no fue que no se le castigara sino que ni siquiera el Club León haya solicitado la investigación.

Pachuca trae de hijo al León en la Liga, eso es innegable. ¿Pero también le marca paternidad administrativa? ¿En el Club León voltearán a otro lado y harán como que no pasó nada?

¿Permitirán que Jara se siga burlando?, que se siga riendo desde las instalaciones de Grupo Pachuca. Al mismo tiempo que sigue contando como engañó al árbitro para que le marcaran un penal.

¡Caray!, sería una chulada de mensaje ver al Club León exigir sus derechos, pedir que se haga justicia, porque es sólo eso: ejercer autonomía. Velar por los intereses de un club que representa la identidad de miles de aficionados a los que les incomoda que les marquen parentesco alguno con los Tuzos.

El León no perdió porque se marcara ese penal, perdió porque sigue buscando su mejor forma, porque no tiene plantel completo y porque los cambios fueron otra vez equivocados.

Los tres puntos los ganó bien Pachuca, de la mano de Lozano.

Pero a la afición del León le gustaría ver como la directiva verdiblanca se la juega por el Club, no se trata de que castiguen o no a un jugador sino de saber que la casa está bien protegida y que no importa si es el hermano, el primo, el papá o quién sea, al León se le respeta porque se hace respetar. ¿o no?

¿Con qué cara le exiges a tu director técnico y jugadores que defiendan la camisa si en el momento en la directiva lo tiene que hacer agacha la mirada y dobla las manos?