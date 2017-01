Llenan clientes antros inseguros

ANDREA MURILLO Publicada el

En el corredor turístico de León, en 69 establecimientos venden bebidas alcohólicas, pero no todos ofrecen seguridad a sus clientes y trabajadores.



En un recorrido de am por la calle Madero, se encontró que ningún negocio con venta de alcohol tiene salidas de emergencia; únicamente cuentan con una puerta, generalmente de tamaño pequeño, por la que entran y salen clientes y personal.



Aunque el Reglamento de Protección Civil exige a estos giros, considerados de mediano riesgo, tener puertas de emergencia para agilizar la salida en caso de alguna contingencia, el Municipio tolera que no cumplan con este requisito.



Pero no sólo carecen de rutas de evacuación, también operan sin extintores, sin señalamientos ni botón de pánico; como ejemplo están los bares Babel y El Mil Amores, en la Madero.



Los antros denominados La Lolita, Damasco, San Juditas, Pare de Sufrir y Étnico tienen de uno a dos extintores, los señalamientos no son visibles porque los esconden atrás de cortinas, y los botones de pánico no se aprecian a simple vista.