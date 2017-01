Trabajan tianguistas con temor

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE Publicada el

Comerciantes del tianguis de La Línea de Fuego aún siguen temerosos por los saqueos. Ayer algunos decidieron no instalar sus puestos.



Jesús Téllez Cabrera, líder de los comerciantes, declaró que un 20% de los tianguistas optó por no laborar.



“Por cada dos cuadras hay un delegado, ellos les están informando a los comerciantes que no hay problema, les estamos dando la confianza para que vengan a trabajar”, comentó.