Asteriscos

Publicada el

***FLUYE INVERSIÓN



A un año nueve meses de terminar la Administración Estatal 2012-2018 ya se superó la meta del Programa de Gobierno: 10 mil millones de dólares en atracción de inversiones.



***AUTOMOTRIZ-AUTOPARTES



El 77% del total de inversiones en Guanajuato son del sector automotriz-autopartes, que representa 8 mil 747 millones de dólares con 169 empresas instaladas.



***ALERTA TRUMP



El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya dio muestra que peleará con todo lo que esté a su alcance la manufactura automotriz. Guanajuato debe estar alerta.

***El OPTIMISMO



Guanajuato mantiene la inercia del boom automotriz, y todavía da para más. El gobernador Miguel Márquez y el secretario de Desarrollo Económico, Memo Romero, han dicho que es complicado mantener el ritmo de crecimiento económico que presenta la entidad en los últimos años, pero que sí hay manera de sostener cifras superiores al promedio nacional.



*BOOM AUTOMOTRIZ



Para que eso pase se va a requerir de “blindar” el sector autopartes-automotriz. Ya no hay en la mira la opción de pelear por alguna otra gran armadora mundial, pero sí es la hora de la consolidación de plantas como Honda Celaya y Mazda Salamanca, y en 2019 con la operación de Toyota, en Apaseo el Grande, y las que ya están, como General Motors en Silao.



*TOP 5



Un reporte de la organización “México ¿Cómo Vamos?” da cuenta de los cinco estados con mayor crecimiento en los últimos 10 y 5 años. Los estados que más crecen en ese periodo son los mismos, con excepción de Zacatecas, que ahora fue reemplazado por Guanajuato.



*EN 5 AÑOS



Los estados con mayor crecimiento promedio en los últimos cinco años son: Querétaro 6.3%, Aguascalientes 5.5%, Guanajuato 5.4%, Quintana Roo 5% y Nuevo León 4.4%.



*MENOR CRECIMIENTO



Pero el reporte de Inegi del segundo trimestre del 2016, ya dio cuenta de un menor crecimiento en Guanajuato, un 2.9%, lejos de la meta anual que se proyectó en 4.5%. Se colocó en el lugar 15, el primero que fue Sinaloa con 8.3% y luego Aguascalientes 6.6%.



*AMENAZA DE TRUMP



Todavía no toma el mando y Donald Trump ya se hizo sentir para que Ford cancelara su inversión de una nueva planta en San Luis Potosí, también amagó a Toyota que reconsiderara producir el carro más vendido del mundo, el Corolla, en Guanajuato. Por fortuna la armadora japonesa, con el respaldo de su Gobierno, pronto lo puso en su lugar.



*CUIDAR PROVEEDORES



Pero la postura de Trump es sólo el inicio de lo que viene, y Guanajuato debe estar alerta. En la entidad existe una muy sólida red de proveedores, sobre todo japoneses, alemanes, pero también hay estadounidenses. Además, hay otros proyectos de inversión en cartera, muchos de ellos previstos para llegar a los nacientes parques industriales de León.



*RECLAMO EMPRESARIAL



Los consejeros coordinadores de cinco ciudades, entre ellos el de León, capitaneado por Gustavo Guraieb, ya pusieron sobre la mesa que urge hacer mucho más para trepar a la proveeduría local a la cadena del clúster automotriz, y ése es otro gran tema del que el Gobernador y su Secretario no hablaron el viernes en su plan emergente anticrisis.



*ESTADO DE DERECHO



Y para que la inversión extranjera directa siga fluyendo un punto es fundamental: el Estado de Derecho. Esa mala percepción se refleja por ejemplo en que en el 2015 la inversión en Michoacán apenas registró los 286.9 millones de dólares, cuando sus vecinos Querétaro alcanzó los mil 021 mdd y Guanajuato los mil 355 mdd. Por eso ojo, mucho ojo con eso.



*SOPORTE INDUSTRIAL



De las 169 empresas del ramo autopartes-automotriz instaladas en cuatro años, su compromiso es generar más de 64 mil empleos directos. Para dimensionar la importancia de este sector para la economía estatal basta citar que en segundo lugar en inversiones está el rubro de servicios, con apenas 25 empresas, 687 millones de dólares y mil 130 empleos.



*TERCERO, AGROINDUSTRIA



En tercer sitio se encuentra el sector alimentario, agroindustrial y agropecuario , con 10 proyectos y más de mil 900 empleos a través de una inversión de 609 millones de dólares.

***ZAVALA, BANOBRAS



Ya es un hecho y hoy despacha como delegado de Banobras en Guanajuato el ex diputado local y ex candidato a la alcaldía de Irapuato, Gerardo Zavala Procell. Es una carta más que coloca el senador Gerardo Sánchez en su aspiración por la candidatura a Gobernador 2018.



*CÓNCLAVE DE DELEGADOS



Para mañana en León están convocados todos los delegados del Gobierno Federal en Guanajuato, coordinados por el de Gobernación, Javier Aguirre. El tema principal de la cita privada es afinar programas de trabajo en un año tan complicado como el que ya arrancó.



*BANSEFI, ADIÓS



La Delegación de Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros) será absorbida por otra dependencia –todavía por definir-, así que ya no existirá el puesto para la delegada Cony Navarrete. Ya veremos que otra chamba le dan a la ex legisladora del PRI.

***JEFE DE POLICÍA



En San Francisco del Rincón el alcalde del PAN, Ysmael López García, anda buscando su tercer Director de Seguridad Pública Municipal. El último, Samuel Ugalde García, le renunció el pasado fin de año, y antes también se fue el leonés Moisés Herrera Saldaña. La inseguridad y la violencia es también el “talón de Aquiles” en la Capital Nacional del Tenis