Cuando oí que un chavo saludaba a otro con un efusivo ¿Qué rollo, Goyo? a primera instancia pensé que el interpelado, o sea aquel al que se le interpeló, al que se aludió, pues, se llamaba Gregorio.



Pero no. En aquella situación no había ningún Gregorio apodado Goyo ni habría algún Carranza si se hubieran saludado con un ¿Qué transa Carranza?



Son saludos de “la gente de onda” (de la raza, decimos en el norte) donde la costumbre es descomponer frases y palabras y rimarlas, sólo por hacer el saludo más “estiloso”.



Con esa misma intención puede ser que el saludo sea ¿Qué pez, marqués? ¿Qué transa traes en la panza? O también está: ¿qué ondita con el pandita?



Si nos fuéramos por los nombres geográficos, quizá el saludo hubiera sido ¿Qué Pachuca por Toluca? o bien “¿Qué Pachuca por Acámbaro que viene siendo equivalente a ¿Qué ha pasado por acá? o yéndonos a Centroamérica podría ser ¿Qué Honduras con las verduras, que andan bajas las temperaturas? Y si fuera hacia rumbos opuestos con ¿Cómo Estados Unidos?



La frase saludadora ¿Cómo estanques? puede alargarse a voluntad y quedar en ¿Cómo estanques mi pescado? O si queremos seguir con las especies acuáticas podría ser ¿Qué ondón, Ramón, con el camarón?” aunque no haya cerca crustáceos (como el camarón) ni para un mínimo coctel de 20 pesos, con cátsup, salsa y limón.



En cualquier caso la respuesta “Bien” de que estamos con buena salud podría convertirse en “Vientos huracanados del norte” y si nos estamos despidiendo, decir hasta luego o hasta la vista sería muy naco. La frase podría ser “Como dijo el Gran Tom Boy, yo ya me voy” o en lugar de “Ahí nos vemos” o “Ahí la ves” ”podríamos usar el “Ahí la bestia peluda”.



También en este caso hay dos opciones que recientemente se han popularizado “Este osito de peluche ya se va para su estuche” o “Este muñeco se cambia de aparador”.



Ahora que, si la idea es volver en un momento, la expresión puede ser una muy rocanrolera: “Ahí nos vemos cocodrilo”, o bien, una muy doméstica, kilométrica e infantil: “Nos vemos al ratón vaquero que sacó sus pistolas y me dijo a solas”.



El que quiere dejar establecido que es experto en algo, seguramente va a decir “Soy la neta del planeta” y si considera que esa frase ya está muy usada, puede optar por ”Soy la neta, metralleta, andando en patineta”.



Y yo mismo (el autor) para retirarme rematando este comentario, lo hago diciendo “Como dijo el cirujano, parto sin dolor”.



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO:



Humberto Sánchez pregunta ¿Cómo se le llama a una persona que no percibe olor alguno?



RESPUESTA



A la persona que tiene problemas con el sentido del olfato se le llama anósmico.



AHORA PREGUNTO:



Si a alguien lo acusan de cicatero significa que lo acusan de ser muy ¿qué? ¿Qué significa cicatero?



a.- Miserable



b. - Criticón



c.- Despótico



d.- Celoso en exceso



RESPUESTA



a.- Cicatero es una persona miserable, mezquina, que escatima lo que debe dar.

Frase para terminar: "Morir es perder la costumbre de vivir".

