Espera sector automotriz asuma Trump la presidencia

Hasta que Donald Trump, presidente electo en Estados Unidos, no declare un aumento efectivo en aranceles o no haya una denuncia formal al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector automotriz en México no está bajo amenaza, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).



Aun con la cancelación de la planta que Ford tenía contemplada para instalar en San Luis Potosí, la proyección de producción para 2020, de 5 mil millones de unidades, se mantiene sin cambios, puesto que este escenario sólo considera las plantas que ya tienen producción en México.



“Es entrar a la especulación y no lo vamos a hacer, opinar qué ocurrirá si ponen un arancel que resulta violatorio del TLC o la OMC dependiendo del arancel, si viola un tratado o las reglas de la organización o las dos no tiene sentido”, dijo durante conferencia de prensa.



Al momento, las declaraciones del próximo presidente han sido agresivas pero al momento no han violado ninguna regla de comercio internacional así que no hay mucha vía legal que seguir, señaló el titular de la AMIA.



“No hay nada que yo conozca de lo que se ha dicho, hablado o decidido que pueda llevar a concluir que ya hoy hay una violación al TLC, no hay un elemento sólido para acusar o materializar esto”, puntualizó.



Sobre la decisión de Ford, Solís dijo que cada compañía toma decisiones a partir de su conveniencia.



Enero 20: día en que Trump asume oficialmente la Presidencia de Estados Unidos.