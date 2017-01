Informa Coparmex no firmarán Acuerdo

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseveró que decidió no firmar el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” debido a que consideran que se trata de un acuerdo “Improvisado, incompleto e insuficiente”.



Minutos después de que se firmó dicho acuerdo, que contó con la participación del presidente Enrique Peña Nieto la tarde de este 9 de enero en Los Pinos, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, emitió un comunicado en el que aseveró que este acuerdo no es resultado de un diálogo social y regularmente cuando hay convenios apresurados los resultados son limitados.



Consideró que no hay metas concretas, ni compromisos claros del gobierno, además de que se construyó en tres días, como una estrategia de comunicación, en la que no se incluye a toda la población.



Dijo que el país demanda un diálogo real, “cara a cara, donde pongamos por delante el Bien Común, antes que cualquier otro interés particular”, pero



Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances, algo que no se observa en el acuerdo firmado hoy al que convocó el Ejecutivo, indica el comunicado.



La situación económica y social actual, comentó, exige un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales.



Advirtió además: “no estamos en contra del gobierno, ni de quienes suscriben el acuerdo, por el contrario, estamos en favor de un acuerdo real, de compromisos concretos, en beneficio de todos los mexicanos”.