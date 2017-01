Sin confrontaciones, México negociará con EU

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que ante el próximo arribo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, México actuará con dignidad y con inteligencia e indicó que se negociará sin miedo y como una nación soberana.



Al inaugurar la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules 2017, Videgaray Caso consideró que el país no optará por "puertas falsas" como el insulto o la sumisión vergonzosa e indicó que México va a abrir las puertas del diálogo y de la negociación para defender los intereses de México y los mexicanos.



"Nuestra vecindad no es una simple colindancia, es una gigantesca dinámica y compleja convivencia. Y ante este formidable reto que nos presenta la dinámica política de Estados Unidos, nos pregunta mucha gente, nos pregunta cómo va a reaccionar México desde ahora se alzan promoviendo la estrategia de conflicto, confrontación y a veces , incluso de insulto.



“Otras voces pronostican la sumisión vergonzosa, México no habrá de optar por ninguna de esas puertas falsas México va a actuar como lo ha hecho a lo largo de su historia diplomática, con dignidad y con inteligencia, abriendo las puertas del dialogo y de la negociación para defender los intereses de México y los mexicanos. ¿Y cómo va a negociar México? México va a negociar como lo siempre ha sido, como lo que es y va seguir siendo, como una nación plenamente soberana. La soberanía no se negocia, la soberanía se ejerce dialogando y negociando con inteligencia y talento”, dijo.



El titular de la SRE agregó que es en la soberanía nacional donde está la principal convicción y por lo tanto, es en la soberanía mexicana donde se encuentra la principal fuente de congruencia y de fuerza.



"Vamos a negociar con una gran seguridad de nosotros mismos, sin miedo, sabedores de la importancia que tiene México para los Estados Unidos en lo económico, lo social y en lo político y vamos a negociar con inteligencia y sentido práctico. Para ser exitoso debemos que ser precisos cuales son los objetivos de la negociaron y entender y leer de manera correcta el mandato político que el pueblo norteamericano le ha dado a su nuevo presidente", comentó.



Videgaray Caso explicó que el Estado mexicanos negociará los distintos temas de la relación bilateral con el país del norte con realismo y con una visión promoviendo siempre el interés de México y los mexicanos.



Agregó que en México dejará claro en cualquier negociación que esos millones de mexicanos que viven en la Unión Americana no son como se les ha descrito de ser delincuentes sino que son "gente productivo que representa la mayoría de los casos, lo mejor de México."