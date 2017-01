Critica Trump a medios por el muro

EL UNIVERSAL Publicada el

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, se quejó de nuevo de los medios de comunicación por el tema del muro que busca construir en la frontera con México.



“Los medios deshonestos dicen que México no pagará por el muro si ellos pagan un poco después para que el muro pueda ser construido más rápido. ¡Los medios son falsos!”, publicó Trump en su cuenta de Twitter.



El pasado viernes, el mandatario electo ya había criticado a los medios, pues se filtró el plan de su equipo de transición de financiar la construcción del muro con fondos presupuestales estadounidenses, por medio de una ley que existe desde 2006.



Trump tuiteó entonces que México reembolsará el costo del muro y que la utilización de dinero público sería para construir el muro cuanto antes, ya que es una prioridad para él.



El mismo viernes, el presidente electo detalló a The New York Times que el reembolso será parte de una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).