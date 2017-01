Superamos metas: Javier Verdín

GERARDO CHOLICO Publicada el

Para el titular de Comude Purísima, Juan Pablo Verdín Sánchez, principal organizador de la primera carrera atlética del año, fue motivo de satisfacción el comenzar con decenas de atletas que respondieron al llamado de la convocatoria.



“Estoy contento gracias al apoyo que nos da el alcalde Juventino López Ayala. Te soy sincero, se rebasaron las expectativas como es la primera del año y la primera que se organiza en Purísima, rebasamos las doscientas playeras y medallas, me vería yo mal que le dijera a la gente que ya no había registros, lo que hicimos fue cobrarle a los atletas el 50 por ciento de la inscripción, pero sin playera y medalla, esto pudo haber sido algún comentario del atleta”, así lo mencionó el funcionario.



“Siento que el año que viene tendremos arriba de 350 atletas esto nos motiva para que sea un año cien por ciento deportivo, no nada más en el atletismo sino en diversos deportes”, concluyó



Para finalizar el funcionario mencionó que este año será el mejor en el deporte con diferentes eventos deportivos programados a lo largo de los doce meses, todo esto con el fin de promocionar la práctica del deporte entre los purisimenses y los habitantes de los Pueblos del Rincón.