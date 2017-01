¿Quién debe ser el atleta del año?

FRANCISCO PANTOJA | Cultura deportiva Publicada el

Ha terminado el año y se busca evaluar la actuación de los mejores atletas del mundo, la opinión de las personas no cuentan, ya que normalmente son los medios de comunicación a través de los “expertos” los que hacen las evaluaciones en cada uno de los deportes, los comentaristas de las televisoras empiezan a decir quién para ellos es el mejor deportista del año, aunque de lo que más hablan y según ellos les parece lo más adecuado es de su futbol, ya que es lo que más se transmite. Habrá entre los elegidos atletas como el mejor nadador que ha existido, el corredor más veloz del mundo, el basquetbolista con mejor promedio de encestes, o el corredor de autos que más carreras ganadas ha tenido, o algún deportista de algún deporte que jamás pasan por televisión, pero de lo que más habrá es de varios futbolistas a mencionar.



Pero ojalá se clasificara de forma individual y no colectiva para que fuera más congruente. Se puede hablar de varios atletas individuales los cuales con características, condiciones y espacios distintos están abocados a recibir ese galardón, ya que en los deportes de conjunto, existen condiciones que pueden ser elementos de mucha importancia para que el atleta tenga su mejor desempeño.



¿Qué se debe tomar en cuenta para poder elegirlo? Ante todo es tomar en cuenta los eventos que en el año se ha presentado, el logro obtenido bajo que condiciones se han llevado. Demos algunos ejemplos, en este año se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos que son un espacio donde se reúne lo mejor en varias disciplinas, ante todo individuales, en donde se distingue el que más medallas gana, aunque en condiciones diferentes que pueden ser las variables existentes a tomar para decidir. Para seguir con el ejemplo, el hacer una comparación entre un nadador, un corredor de autos, en donde no se dispone de variables afines en el desempeño realizado, y lo único que se toma en cuenta son las medallas obtenidas, los records alcanzados. En los deportes de conjunto como es el basquetbol, el futbol, el futbol americano, se debe mencionar que detrás del atleta que más destaca, existen compañeros que se desempeñan al mismo nivel, pero no destacan por la posición en la que juegan, como ser defensivo.



Lo más razonable sería que en cada deporte existiera un atleta en su especialidad y que este fuera el atleta del año en su disciplina y que sirva de ejemplo a quien practique lo que más le guste.