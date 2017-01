Pato Borghetti se estrena en TV Azteca

EL UNIVERSAL Publicada el

Alegre y bromista, Patricio Borghetti se sumó oficialmente este lunes a las filas del programa “Venga la alegría” de TV Azteca, tras 17 años de trabajar en la empresa Televisa.



Su llegada al programa matutino, con un contrato por dos años, se dio luego de la salida de Poncho de Anda y ahora curiosamente mientras Odalys Ramírez continúa como conductora en Televisa, él se va a la casa de enfrente.



“No hubo mayores inconvenientes (con Televisa), yo estaba ahora como agente libre, sí me comuniqué con los ejecutivos, les platiqué la oferta que me estaban haciendo y que para mí era importante en mi carrera en este momento, me desearon suerte.



“No puedo hablar mal de una empresa que durante 17 años me dio trabajo, me voy súper agradecido igual que nunca me van a escuchar hablar mal de mi ex mujer, terminó todo bien, pero ahora me debo a TV Azteca, me pongo la camiseta”.



Enfocado por lo menos este año al matutino sin dejar de lado el musical “Myst”, no negó la posibilidad de ser parte de series o telenovelas en Azteca.



Dijo, que uno de sus deseos en este momento de su vida es pasar más tiempo con sus hijos de ocho años y nueve meses