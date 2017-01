Revelan millonario secreto que escondía Prince

EL UNIVERSAL Publicada el

A casi un año de la muerte de Prince, el valor de su riqueza no ha sido definido del todo, pues se sigue revelando información sobre el valor de sus pertenencias.



Según informa el StarTribune, La corte del Condado de Carver elaboró un primer inventario que incluye posesiones inmobiliarias y otras pertenencias que hasta ahora no se habían documentado.



El artista había adquirido decenas de millones de dólares en bienes raíces y otros bienes personales antes de su muerte a los 57 años a causa de una sobredosis accidental de un analgésico llamado fentanilo.



Una estimación inicial cifra entre 100 y 300 millones de dólares la fortuna del cantante, aunque aún hay muchas cosas a las que no se les ha asignado valor.



En el inventario se enumeran una docena de propiedades con un valor total estimado de 25.4 millones de dólares, unos 110 mil dólares en cuentas bancarias, créditos de capital y dinero en efectivo y hasta 67 barras de oro de 10 onzas cada una, es decir, unos 19 kilos de oro en total valorados en casi 840 mil dólares.



Puesto que no se sabe de ningún testamento que haya dejado el músico, su hermana y sus cinco medio hermanos compartirían la herencia a partes iguales; casi la mitad se iría en impuestos.