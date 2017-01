Roberto Tapia es acusado por abusar de una menor

Publicada el

El cantante Roberto Tapia fue acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.



La adolescente de 16 años contó su historia al programa “Al rojo vivo” de Telemundo.



Dijo que contactó a Tapia a través de redes sociales y lo conoció cuando tenía 14 años. La oportunidad ocurrió en la inauguración de un negocio de crepas del intérprete en Tijuana.



“Me subió a su camioneta y entramos a un estacionamiento de unos departamentos y bajó a los dos hombres que estaban cuidando. Me empezó a meter mano y me preguntó si tenía miedo”, relató la joven.



“Roberto Tapia se aprovechó sexualmente de mí”, aseguró.



La chica dijo que continuó la relación con él y perdió la cuenta de cuántas veces se aprovechó de ella.



También comentó que cuando él se encontraba de gira, le mandaba fotografías íntimas. “En varias ocasiones me pidió imágenes desnuda y yo se las mandaba”.



El programa de Telemundo mostró un documento de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría de Baja California en donde se señala al cantante por violación.



Tapia no ha publicado nada relacionado con el tema, hasta ahora, en sus redes sociales.