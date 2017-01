Salma y Penélope presumen gran amistad

EL UNIVERSAL Publicada el

Hace más de una década Salma Hayek y Penélope Cruz protagonizaron la cinta “Bandidas”, desde entonces mantienen una estrecha amistad que quedó de manifiesto con una reciente fotografía.



Salma publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que ambas lucen su rostro al natural.



“Good #friends are forever Los buenos #amigos son para siempre. #spain #mexico #penelopecruz”, escribió Hayek para acompañar la imagen.



Apenas el fin de semana, la actriz mexicana llamó la atención con una fotografía en la que apareció sin maquillaje ni filtro.



Tras la entrega de los Globos de Oro, Salma mostró su apoyo al discurso de Meryl Streep contra Donald Trump.



“Dama Streep eres mi musa de mil maneras”, escribió la actriz mexicana.



A finales de diciembre se dio a conocer el tráiler de “How to be a latin lover”, cinta que Salma protagoniza junto a Eugenio Derbez.