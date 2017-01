citan a 5 ex funcionarios a declarar por anomalías

JULIETA ORTIZ Publicada el

Por las anomalías encontradas en la auditoria al Taller Municipal, la Contraloría Municipal citó a comparecer a 5 ex funcionarios que incurrieron en faltas y a los que se les inició un procedimiento administrativo, señaló el titular, Guillermo Patiño Barragán.



Indicó que 2 de estos ex funcionarios señalados son quienes fungieron como directores al final de la pasada administración pública y al inicio de la presente, quienes tienen la completa responsabilidad y dijo que hasta el momento, 3 ex funcionarios ya se presentaron a rendir declaración.



Patiño Barragán indicó que esta medida es derivada de la auditoría integral que se llevó a cabo en el Taller Municipal, en la que se detectaron malos manejos, facturas infladas, falta de verificación de los trabajos a unidades oficiales y adeudo a proveedores.