Esperan los resultados de derechos humanos

JULIETA ORTIZ Publicada el

Ante el inicio de expedientes de investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado contra el municipio, el Gobierno Municipal espera recibir la notificación para aportar la información necesaria.



La procuraduría inició las investigaciones de oficio por la publicación de fotografías de los detenidos en los disturbios del pasado 7 de enero y por las declaraciones hechas por el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, sobre que los derechos humanos son para los “humanos derechos”.



El Alcalde comentó que sus declaraciones han sido hechas en base al clamor ciudadano, que muchas veces considera que falta severidad con los delincuentes, sin embargo se dijo respetuoso de la ley.



“Me he sumado al clamor ciudadano, no es ningún secreto, pregunten a cualquier persona en la calle y lo primero que les va a decir es que se piensa que se protege en exceso a los delincuentes”, enfatizó.



Refirió que al no conocer el documento, no saben si Derechos Humanos emitirá una recomendación en contra del municipio.