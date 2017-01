Revelan que auto particular era del director del taller

IVONNE MANCERA Publicada el

Fernando Torres Pérez, director del Taller Municipal, es el propietario del auto Corolla, Toyota, con placas GME 8978 del cual, el pasado 4 de enero, AM publicó imágenes recibiendo servicios en el área de frenos y montaje de la dependencia.



AM realizó una búsqueda exhaustiva para revelar los datos del propietario del vehículo, revelándose que el encargado de la dependencia municipal es el dueño del auto.



Guillermo Patiño Barragán, Contralor Municipal, informó que se tiene abierta una investigación, a partir de la publicación de la imagen donde se puede ver el vehículo particular, color azul, recibiendo servicios en el Taller, junto a otros vehículos oficiales.