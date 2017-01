Muestra Victory en León ¡ser más que un tributo!

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Este viernes 13 de enero Victory no sólo ejecutará su famoso tributo a Queen, sino que destapará canciones de su próximo disco.



Víctor Carré, líder de la agrupación, adelantó parte del primer espectáculo que marca el inicio de su evolución como músicos.



“Vamos a empezar a grabar nuestro primer disco con temas propios, y eso nos une más. Ya empezamos a tocarlas en vivo para ver la respuesta de la gente y han gustado. El estilo es muy de línea de Queen, Jamiroquai y algo de rock. En febrero entramos al estudio, pero ya tenemos canciones como ‘Pretend’ y ‘Change your mind’, en inglés, que serán los próximos sencillos”, destacó en entrevista con am.