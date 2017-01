Cuestiona Municipio error en distribuidor

ALMA LUCÍA VELÁZQUEZ CANO Publicada el

El Municipio pedirá una explicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre la pendiente que presenta una parte del puente del distribuidor vial Benito Juárez.



Carlos Alberto Cortés Galván, director de Obra Pública de León, dijo que tendrán que revisar primero si se trata de una falla estructural o constructiva.



“Lo primero que se requiere es saber si es una falla o es un detalle constructivo no adecuado; no nos han dado respuesta todavía en ese sentido, esperaremos para ver si realmente es una falla estructural, el tema no lo hemos platicado”, aseguró.