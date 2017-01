Municipio analiza plan de austeridad

ALMA LUCÍA VELÁZQUEZ CANO Publicada el

El alcalde Héctor López Santillana aseguró que tendrá una reunión esta misma semana con el Ayuntamiento para analizar un plan de austeridad.



Dijo que verán qué medidas pueden adoptar y que aunque no descarta alguna línea de trabajo tampoco confirmó alguna.



“No quiero generar expectativas, pues no es una decisión de manera unipersonal, es un trabajo colectivo. El que debe predicar con el ejemplo es el propio Gobierno; no le podemos pedir a los ciudadanos su compromiso, si nosotros no somos partícipes de éste”, aseguró.