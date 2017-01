ASTERISCOS ***EL AÑO DE IMPULSO

***EL AÑO DE IMPULSO



El Gobierno del Estado y el Municipal ya pactaron que este sea el año del programa “Impulso Social”. El 2016 la inversión fue de entre 350 y 400 millones y para este año aseguran que van por mil millones.



*EL COMPROMISO



Desde que arrancó el programa social emblema del gobierno de Márquez se prometió que León tendría una inversión histórica de mil 800 millones entre Estado y Municipio, pero el arranque fue despacio.



*ACELERAR EL PASO



Para cumplir las acciones que coordina el secretario Diego Sinhué Rodríguez en 90 zonas Impulso, habrá que apretar el paso. La prioridad este año será la conectividad en los ocho polígonos de pobreza.

***IMPULSO SOCIAL



El programa “Impulso Social” fue presentado a mediados de abril pasado con “bombo y platillo”. Se trata de la estrategia integral marquista para focalizar una inversión histórica de todas las dependencias del Estado y de los gobiernos municipales para atender 339 zonas de marginación en todo Guanajuato.



*PROMESA MILLONARIA



En lo que toca a León desde un principio anunciaron el plan de invertir en ese tema mil 800 millones de pesos en tres años (2016, 2017 y 2018), en partes iguales el Estado y el Municipio. Las 90 zonas Impulso están, en su mayoría, dentro de los ocho polígonos de marginación que marca el Implan (Medina, Las Joyas, Piletas, 10 de Mayo, Los Castillos, San Francisco, Jacinto López y San Juan de Abajo).



*CALENTANDO MOTORES



El año que terminó la estrategia “Impulso Social” en León alcanzó para una inversión entre 350 y 400 millones de pesos, un 85% ejercido y el resto todavía en proceso, nos dijo ayer el responsable de lo que en el Municipio definieron como “Mano con Mano”, el director de Desarrollo Humano, Daniel Campos Lango. El ex legislador panista es además un personaje identificado con el equipo del secretario Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.



*ACCIONES 2016



La inversión de recursos públicos del año pasado incluyó la pavimentación de más de 102 calles, otras obras de impacto para la comunidad y programas de apoyo a los hogares (calentadores solares, estufas, techos, pisos, etc.). La atención se priorizó en polígonos como Medina, San Francisco y la 10 de Mayo, y en menor medidas hubo acciones en zonas como Piletas, Los Castillos, Jacinto López y Las Joyas.



*SAN JUAN, ATORADO



El caso de San Juan de Abajo es aún más complicado, pues el trabajo de las autoridades está hoy enfocado en el proceso de regularización de la zona para poder luego acceder a la inversión pública.



*PACTO 2017



El director de Desarrollo Humano en León, Daniel Campos, asegura que este 2017 es el año de “Impulso Social” y que ya está pactado entre el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde Héctor López Santillana ejercer mil millones de pesos para entrarle parejo a todos los polígonos de marginación.



*CONECTIVIDAD, URGENTE



El proyecto de este año prioriza dar conectividad vial a los ocho polígonos de marginación, y Daniel Campos dice que su compañero de gabinete, el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, ya trabaja para arrancar obra en febrero. Otra promesa de 2017 es la de construir y/o rehabilitar 100 espacios públicos.



*LO QUE DIGA CONEVAL



Al final de la danza de cantidad y obras los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) serán los que registren los resultados que hubo en abatir las condiciones de marginación con un recurso millonario que incluye dos mil 500 millones de pesos de deuda pública.

***HÉCTOR Y LA ASESORÍA



Héctor López sorprendió ayer cuando, en plena entrevista con los medios, le preguntaron sobre el plan de austeridad y la contratación o no de más plazas, y respondió: “Solamente personas que me asesoren más en Comunicación”, para luego sonreír y terminar la entrevista. A ver cómo toma el “chistorete” del Primer Edil su director del área, Nacho Camacho, cuando hoy “no está el horno para bollos”.



*DIÁLOGO CONFUSO



En su aparición el Presidente también dejó dudas sobre la mesa de diálogo con inconformes. Dice que están en eso y prueba de ello es la atención al reclamo de los adultos mayores, cuya exigencia de gratuidad encabeza la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores (Clama). Lo que no aclara López Santillana es qué pasa con el diálogo con las otras agrupaciones que protestan por el alza a las tarifas.



*BOLITA A LA FEDERACIÓN



El Alcalde se había sostenido en justificar las tarifas del transporte con el argumento técnico del incremento a los combustibles y el alza del dólar desde abril de 2014, que fue el último acuerdo tarifario. Pero ayer también sorprendió y confundió cuando declaró que, si ¡¡el Gobierno Federal mete mano al costo de los combustibles, pudieran en lo local revisar el tema de las tarifas del servicio público!!



*YA NO ENTENDIMOS...



Se supone que cuando se aprobaron las nuevas tarifas en la sesión de Ayuntamiento del 22 de diciembre, y así lo leyó ese día el secretario del Ayuntamiento Chuy López Gómez en su dictamen, se sustentaba en las alzas de los insumos de abril 2014 a esa fecha; es decir, todavía no se anunciaba (eso fue hasta el 27 de diciembre) el alza a los combustibles que se aplica desde el 1 de enero. ¿Cómo dijo?







***CHIVOS EXPIATORIOS



En vaya lío está metida la Policía Municipal que los detuvo y la Procuraduría de Justicia del Estado que los consignó ante un Juez, pues ayer fueron liberados por falta de pruebas nueve de los 10 jóvenes acusados de los desmanes de intento de saqueo en Walmart Torres Landa, y el otro será investigado en libertad por el delito de daños dolosos. De las otras nueve personas se resolverá su situación legal mañana.



*QUE ALGUIEN EXPLIQUE



Mal si los detenidos nada tenían qué ver con los hechos que acusan, pues implica la fabricación de culpables. Y lamentable si alguno(s) estuviera relacionado pero no se pudo probar su responsabilidad. Sin duda merece una explicación más amplia de las autoridades locales y estatales ¿no cree?

Presumen avance en el Torres Landa

La Dirección de Obra Pública Municipal informó que las obras de rehabilitación del bulevar Juan José Torres Landa, en el tramo entre el distribuidor vial Juan Pablo II y la maxipista León-Aguascalientes, presentan un avance de más del 50%.



El proyecto abarca tres principales rubros: reconstrucción de la ciclovía, remplazo y modernización del alumbrado público y rehabilitación de pavimentos. (Andrea Murillo Mata)

Foto: Guadalupe Becerra