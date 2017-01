FRANCISCO HORTA Publicada el

RODADA SIN FRENO



Sigue generándose información con respecto a la industria automotriz y Donald Trump desde el Auto Show Detroit; los altos mandos de Michelin aseguraron que pese a las presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sigue en pie la construcción de su factoría a ubicarse en León.



El presidente de la líder francesa de neumáticos, Jean-Dominique Senard, mencionó que estarán donde se concentren sus clientes.



“La intención de construir la fabrica en México se dio hace años”.



Fue al comenzar el segundo semestre del año que Michelin anunció de forma oficial su inversión de 475 millones de dólares para instalar su planta en el Parque Industrial León-Bajío.



Su producción a partir de 2018 será entre cuatro y cinco millones de llantas.



CALENTANDO MOTORES



Recuerda la iniciativa del Corredor Central, el 25 de enero habrá novedades al respecto.



Será el día que se reúnan presidentes de Coparmex y autoridades de gobierno de los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes para afinar detalles y poner en marcha el plan que surgió a mediados del año pasado y tiene como objetivo: detonar la inversión de los estados concentrados en el Bajío para convertirlo en la zona de mayor desarrollo en México.



Entre los puntos que concentra la idea es trabajar bajo una misma línea, rompiendo así barreras territoriales, unificar criterios, todo buscando ser más atractivos como zona para nuevas inversiones.



El proyecto Corredor Central está encabezado por la Confederación Patronal de la República Mexicana y las sedes del organismo en cada ciudad involucrada.



La decisión de que Coparmex tomara la batuta del proyecto fue para evitar que la división de colores partidistas entre un estado y otro obstaculizara su desarrollo.



PARA ANALIZAR



Ayer platicando con Jorge Ramírez, el titular de Coparmex en León, me comentaba que será difícil que el factor Trump llegué a ser tan impactante en la realidad en comparación a las proyecciones que se han realizado sobre todo en sectores como el automotriz.



Sobre todo porque no es y ni será viable manufacturar autos en los Estados Unidos por ser un País que no cuenta con todos los tratados de libre comercio que tiene México, a eso se sumaría que los operarios en Norteamérica ganan hasta cinco veces más que el trabajador en México, situaciones que generaría un sobrecosto en los precios de los autos para el mercado estadounidense.



A eso, menciona, habrá que sumarle que las decisiones e inversiones de una industria como la automotriz no se toman de un día para otro y tampoco visualizan sus resultados a los próximos cuatro años, sino hasta 2 décadas adelante.



CRECE COBERTURA



Cabify a seis meses de comenzar a ofrecer servicio en León, superó sus cifras de proyección en un 40% y ahora planea la entrada de nuevos formatos, entre ellos: Cabify Pet que permite a los usuarios viajar con su mascota.



La decisión fue tomada al encontrar que en la ciudad cada vez son más las personas que cuentan con un perro o gato.



En cuanto a crecimiento: se encuentran acordando con los gobiernos de San Miguel de Allende, Irapuato y Celaya su entrada, para una vez siendo oficial comenzar a integrar a sus primeros socios.



Cabify también se sumó a las compañías que han tenido que modificar sus costos, debido al alza en la gasolina, en el caso de León el aumento será de un 5%, informó el propio Aldo Castelazo, gerente general de Cabify León.



Por ejemplo: las tarifas para la categoría Lite en León, su precio por kilómetro: es del kilómetro del 1 al 8: 10 pesos con 50 centavos, y del kilómetro 8 al 20: 8 pesos con 50 centavos.

FRANCISCO HORTA

fhorta@am.com.mx