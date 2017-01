Indigna asesinato al gremio empresarial

KAREN FRAUSTO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. Publicada el

La muerte del taiwanés Chui Wei Ting, “Toñito”, indignó al gremio empresarial de San Francisco del Rincón.



“La verdad es una tristeza, estamos de verdad muy indignados porque no se vale, ni para él ni para nadie, lástima que nos está rebasando la inseguridad.



“Estamos con la incertidumbre, con la impotencia de que las autoridades no tomen cartas en el asunto, hay mucha gente que está armada y hace falta que hagan retenes, hace falta no pedir sino exigirles que pongan un alto”, expresó Ítalo Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios.