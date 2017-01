Apuran regulación de tareas militares

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Congreso de la Unión inició ayer el análisis y la discusión sobre el papel que deberán tener las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.



Al exponer sus respectivas iniciativas de ley, senadores y diputados coincidieron en que es indispensable que los elementos castrenses tengan un marco normativo, aunque hubo diferencias en torno a su actual presencia en las calles.



El senador perredista Miguel Barbosa abogó en su iniciativa por que comience un regreso gradual del Ejército a los cuarteles, mientras que el panista Roberto Gil señaló que aún no hay condiciones para ello.



“No se pueden ir por una razón, porque no hay nadie que los sustituya. No hay en este País policías que puedan sustituir el despliegue que están realizando las Fuerzas Armadas”, aseguró Gil.



El panista precisó que las policías existentes son poco profesionales, están mal pagadas y muchas de ellas están coludidas con el crimen, y aseguró que la regulación de la intervención de las Fuerzas Armadas no implicará una militarización “de facto”.



Por el contrario, alegó, su iniciativa prevé que si no hay una declaratoria de afectación emitida por el Ejecutivo que sea correctamente razonada, motivada y fundada, un militar no podrá desarrollar ningún tipo de tarea de seguridad.



Al exponer su propuesta, Barbosa sostuvo que en un plazo no mayor a seis meses después de la promulgación de la ley, los militares deberán regresar a sus cuarteles.



El uso de las Fuerzas Armadas, dijo, deberá conducirse bajo un esquema que garantice la protección de los derechos humanos, no se deberá criminalizar la protesta social y su intervención sólo será de carácter temporal, circunscrita a un municipio, entidad y región determinada en casos en los que la seguridad interior esté gravemente amenazada.



En tanto, el diputado priísta César Camacho indicó que el marco normativo de los militares debe darle certeza a los ciudadanos de que sus derechos humanos serán correctamente salvaguardados.



En su iniciativa planteó que es necesario poner límites, temporalidad y costos al uso de los elementos castrenses.



Por su parte, el diputado panista Jorge Ramos señaló en su iniciativa que el uso de los militares debe estar sujeto a tiempos y espacios definidos.