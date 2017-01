Aumentarían delitos por gasolinazo

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El gasolinazo y las expresiones de descontento podrían generar un aumento del crimen urbano, consideró la experta Eunice Rendón, doctora en Políticas Públicas y ex funcionaria de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.



En el texto titulado “Algunas consideraciones en materia de seguridad y prevención del gasolinazo”, la especialista advirtió sobre un posible aumento de delitos contra la propiedad, tales como robo de productos o asaltos.



“La medida y el descontento pueden derivar en un incremento en materia de crimen urbano. Las manifestaciones, cierres de carreteras, toma de casetas, concentraciones de personas y autos en ciertas zonas, generan una oportunidad de delinquir.



“En caso de que la medida tenga un efecto inflacionario sostenido, es probable que algunas ciudades registren incrementos de delitos de propiedad orientados a satisfacer necesidades básicas”, indicó Rendón.



La ex Coordinadora Intersecretarial para la Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, estimó que “la medida” también podría detonar un aumento del mercado negro de los hidrocarburos e incluso favorecer a las organizaciones que se dedican a esa actividad.



Rendón mencionó que además podrían aparecer nuevos actores en el mercado negro del robo de combustibles, ordeña de ductos, robo de pipas, así como extorsión o “moches” a quienes transportan el combustible.



Los mismos choferes del transporte pueden caer en ilícitos de ordeña y reventa de la gasolina por la ganancia que puede representar para ellos, abundó la ex funcionaria.



“Especial atención merecerá la posible incursión en el mercado negro de los combustibles de redes delictivas centradas en otro tipo de actividades, pero cuya organización y poder operativo puede contribuir a dinamizar este negocio. Se debe tener un cuidado extremo con las pipas de gasolina”, señaló la ex funcionaria Rendón.

Efecto inflacionario sostenido: Provocaría que en algunas ciudades registren un incrementos de delitos de propiedad que estén orientados a satisfacer necesidades básicas.