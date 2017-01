Destaca Guanajuato en reglamentar policía

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Aunque Policías estatales tienen en sus filas a nueve mil 265 elementos operativos y mandos que no aprobaron el control de confianza obligatorio, según la organización mexicana Causa en Común, Guanajuato destaca entre los estados con menor porcentaje en este rubro.



Las entidades que tienen menor porcentaje de policías estatales no aprobados y que siguen en activo, son Campeche, con .25% , y Guanajuato, con .60%.



Los estados con mayor número de elementos no aptos son Veracruz, con mil 746; Ciudad de México, con 853; Jalisco, con 666; Sinaloa, con 633; y el Estado de México, con 582.



De los más de nueve mil elementos operativos, de acuerdo con el informe, representa 7.5% de los 122 mil 957 agentes evaluados hasta el 30 de noviembre pasado.



En términos de porcentaje -respecto a su plantilla-, el estado que ocupa el primer lugar es Sinaloa, con 39.7% y 633 elementos operativos y mandos.



Le siguen Michoacán, con 29.4% y 504 agentes; Veracruz, con 28.4% y mil 746; Baja California Sur, con 21.7% y 78, y Nayarit, con 20.4% y 212 agentes.



“Las entidades que presentan un mayor porcentaje de policías estatales no aprobados que siguen en activo son las mismas que el mes de octubre, en el mismo orden.



“Y sin ningún cambio porcentual significativo, lo cual es altamente preocupante porque se dilató el proceso de separación”, señala el informe de Causa en Común.



El documento, que no contempla a las Policías Municipales, fue elaborado con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.