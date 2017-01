Libra Femat la prisión

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Juzgado Segundo de lo Penal dictó sentencia de seis años y nueve meses de prisión contra el ex gobernador de Aguascalientes, el panista Luis Armando Reynoso Femat, por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público.



En un comunicado, la Fiscalía General del estado (FGE) precisó que el fallo derivó de irregularidades en la compra de un tomógrafo, con valor de 13.8 millones de pesos, que nunca se encontró en hospitales públicos del estado.



Sin embargo, pese a que la sentencia dictada ayer declara culpable a Reynoso Femat, éste no ingresará a prisión porque se amparó para enfrentar en libertad el proceso judicial, además de que depositó una fianza de unos 12 millones de pesos.



Según el juzgador, hay evidencias suficientes que señalan como responsable al ex gobernador, en agravio del gobierno del estado de Aguascalientes.



Los hechos por los que el ex mandatario fue juzgado datan de octubre de 2008.



El exgobernador fue sentenciado a seis años y nueve meses de prisión y a pagar 13 millones 800 mil pesos para reparar el daño. Pero como depositó una fianza de 12 millones de pesos, sólo tendrá que pagar la diferencia para permanecer en libertad.



En el mismo juicio fueron involucrados el ex tesorero Raúl Cuadra García, prófugo; y el extitular del ISEA, Ventura Vilchis Huerta, que estuvo cuatro meses preso en 2013, y salió tras pagar una fianza cercana a los 11 millones de pesos.