Mexicanos gastan más de su presupuesto para llenar tanque

EL UNIVERSAL | Cristina Pérez- Stadelmann / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Después de pasar 15 días en México, la familia Guerrero —formada por José, Flor y su hijo Andy— emprendió el camino de regreso desde Zacapala, Puebla, donde vive sus familiares, hacia Rosemberg, Texas, ciudad en la que laboran como jardineros desde hace más de 15 años.



Salieron de Zacapala el pasado 2 de enero para llegar el miércoles 4 de ese mes a su casa. Fue un trayecto de mil 585 kilómetros hasta arribar a su destino final en Rosemberg, Texas, después de horas de camino.



Aún en México, antes de emprender el viaje, José escuchó a varios de sus familiares decir que encontraría desabasto de gasolina y bloqueos en las casetas en el camino hacia Estados Unidos, por los problemas relacionados con el gasolinazo.



José señala: “Me sentí tenso y preocupado durante el camino, no sabía con qué nos íbamos a encontrar, pero gracias a Dios pudimos llegar sin mayores problemas cuidando mucho de no quedarnos sin gasolina. Gasté más dinero de lo que tenía previsto, puesto que yo lleno mi camioneta con mil 480 pesos de Magna y acabé gastando como 500 pesos más cada vez que cargaba con gasolina Premium que era de la única que había. En total gasté mil 980 pesos por tanque completo.



“Afortunadamente no encontramos bloqueos en las casetas, el único problema fue con el presupuesto para gasolina, sí aumentó de regreso a casa, pero lo principal es que pudimos volver a nuestro destino para comenzar a trabajar ”, comenta José, quien decidió no parar en ningún momento a descansar durante su trayecto, pues quería llegar lo antes posible a su casa en Houston.



En su trayecto por carretera tuvieron dificultades para cargar gasolina en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, y Monterrey, porque había desabasto de Magna.



“En el camino de ida de Texas hacia México —entre el 18 y el 21 de diciembre— nos paramos a dormir en Querétaro para descansar; pero de regreso hacia nuestra casa preferimos hacerlo de corrido sin parar y no quedarnos a dormir en ninguna parte de México, para llegar cuanto antes a la frontera y así evitar los posibles plantones por los problemas con la gasolina”, asegura.