Pide ex gobernador de Tamaulipas carta de no antecedentes

El ex Gobernador priísta Eugenio Hernández Flores enfrenta acusaciones por delitos federales ante la justicia estadounidense y en días pasados solicitó una carta de no antecedentes penales ante la PGJE.



Dicho documento, confirmó una fuente oficial, le fue negado luego de gestionarlo en la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de un tercero, cuando éste obedece a un trámite personal.



Además, se informó que el trámite fue solicitado en la segunda quincena del pasado mes de diciembre.



Trascendió que ante la negativa de la PGJE, a cargo de Irving Barrios Mojica, el ex Mandatario tamaulipeco recurrió a un juicio de amparo contra la dependencia por el rechazo al trámite.



En tanto, Hernández Flores apareció en la lista de cuatro ex Gobernadores mexicanos que habrían recibió sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, tras inflar el costo de obras de pavimentación, según el comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito de Texas.



A Eugenio le tocó enfrentar la peor crisis política de un Mandatario en Tamaulipas, cuando el 28 de junio del 2010 ejecutaron al extinto ex candidato del PRI a la Gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, quien fue reemplazado por su hermano, Egidio Torre Cantú, que concluyó el sexenio apenas el pasado 30 de septiembre.