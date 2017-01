Plantea Coparmex un pacto distinto

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno evitar alzas en los precios de las gasolinas, no duplicar programas sociales y bajar el gasto en publicidad oficial.



El sector patronal demandó frenar nuevos aumentos a la gasolina, ya que el Gobierno federal ha recaudado suficientes recursos a través de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).



En conferencia de prensa, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, afirmó que el Gobierno recaudó 67 mil millones de pesos adicionales por el impuesto especial a las gasolinas.



“La recaudación excedente es suficiente para que no se genere ningún incremento”, subrayó De Hoyos.



Reiteró que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar firmado ayer por el Gobierno y el sector productivo es improvisado e insuficiente.



“No nos gustó la propuesta inicial del Gobierno, era polarizante. Señalaba a los empresarios como responsables de los aumentos de precios. En el documento final esto fue eliminado, pero tuvo un mal comienzo: culpar a los empresarios de los errores del Gobierno, y polarizar no fue buena idea”, señaló.



Opinó que el convenio no debe tener objetivos políticos solamente y tiene que ser incluyente.



Entre las acciones específicas que sugirió está volver a la deducibilidad al 100% de las prestaciones y eliminar la mitad de los 37 programas sociales duplicados.



De Hoyos relató que Coparmex recibió la convocatoria para la firma del acuerdo impulsado por el Gobierno el viernes pasado a las 17:00 horas, y la versión final les fue entregada dos horas antes de hacerlo público.



Dijo que un acuerdo de esta naturaleza requiere mayor reflexión y consenso.



‘Qué bueno que Coparmex no firmó’



La postura de la Coparmex de no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar presentado por el Gobierno federal fue elogiada por Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y Trabajo (Sedet) de Nuevo León.



“Qué bueno que la Coparmex no firmó y qué bueno que la Coparmex propuso algo bastante más sensato”, dijo.



Tras haber dado unas palabras de arranque en un evento organizado por la Sedet y la Coparmex local para presentar a 150 pymes los diferentes programas de apoyo estatales, Turner Dávila criticó la poca sensibilidad del Gobierno federal frente a lo que pasa en el País.



Por un lado, la falta de reducción del gasto gubernamental que se ha disparado en los últimos años.



El Secretario explicó que en el 2000 el Gobierno federal costaba 19 centavos de cada peso que ganaban los mexicanos, y ahora ese gasto es de 27.4 centavos.



Dijo que todavía se puede hacer mucho en reducción tanto en sueldos, como en reducir el número de gente, en publicidad, en abrir la oferta de autopistas y otros servicios monopólicos.



Incluso lamentó que en Nuevo León se haga mucho escándalo por la tenencia, cuando el Gobierno estatal ha demostrado austeridad.



“El Gobierno federal está agandallando, está cobrándonos un impuesto que de alguna forma no lo podemos evitar y que paga todo el mundo.



“Es muy diferente al escandalazo que se ha hecho de la tenencia, un escandalazo ‘de la tostada’, por 300, 400 millones de pesos, y que el Estado está completamente quebrado, que no ha aumentado impuestos, que ha demostrado transparencia, que ha demostrado cuidado con el dinero, que no gasta en publicidad, en medios”.



Incluso, Turner Dávila adelantó que la dependencia que encabeza volverá a hacer ajustes a sus gastos, ya que en algunos puestos reducirán los salarios un 20%, reducirán viajes al extranjero y no comprarán unidades nuevas, entre otras medidas.



Por otro lado, también criticó la tibieza con la que el Gobierno federal ha actuado frente a los ataques diarios a México que hace vía Twitter Donald Trump.



“Sí estamos muy preocupados por la actitud del Presidente electo. Es molesto que todos los días en la mañana, antes de cualquier cosa, se aviente un Twitter en contra de México, eso digamos ya no es un tema que sea regional, eso digamos ya es un tema, una obsesión de tipo racial”.