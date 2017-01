Reconocen matrimonio igualitario en Carta Magna de CDMX

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Asamblea Constituyente elevó a rango constitucional el reconocimiento del matrimonio igualitario, con lo cual se reconocen las uniones civiles de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, e intersexuales.



Con 68 votos a favor y 11 en contra, los legisladores aprobaron una reserva presentada por la diputada Lol Kin Castañeda, del PRD, al artículo 16, inciso H, en los numerales 2 y 3, con lo cual se agregó el término "civil" a matrimonio.



El numeral 2 quedó así: "Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil".



En tribuna, Lol Kin Castañeda dijo que la importancia de incluir esta redacción en la Constitución radica en que "enunciamos de forma afirmativa el reconocimiento del matrimonio porque antes había sido negado".



Diputados de Morena, PRD, del Ejecutivo Federal, una mayoría del PRI, y algunos del PAN apoyaron la reserva.



Jaime López Vela, de Morena, dijo que era importante incluir este derecho porque se ha negado el acceso a seguridad social a parejas de la comunidad LGBTTTI y consideró como un acto de homofobia más a quienes intentaron retirar estos derechos de la Constitución.



Previamente, los diputados Lisbeth Hernández, del PRI, y Alejandro Bustos, del Partido Verde, habían presentado reservas con la intención de eliminar el reconocimiento constitucional del matrimonio igualitario.



Teresa Gómez Mont, diputada del PAN, dijo que su bancada votaría de forma libre, porque no había una posición única.



Beatriz Pagés subió a tribuna para precisar que los legisladores designados por el Ejecutivo federal votarían a favor de la reserva y desde su curul, Cynthia López Castro, del PRI, afirmó que este partido también apoyaría la reserva, aunque minutos después tuvo que precisar que hablaba a título personal en pro de la reserva.



Sobre la reserva, Isidro Cisneros, del PRD, había solicitado que no se agregará el término "civil", pues deja "fuera otros tipos de matrimonios", a lo cual Jesús Ortega, también del sol azteca, dijo que en la Constitución sólo se puede reconocer este tipo de unión y no aquellas de tipo religioso o espiritual.



La reserva de Lol Kin Castañeda también incluyó una adición de la frase "características sexuales" al final del numeral 3 del inciso H.



Dicho párrafo quedó de la siguiente manera: "las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales".