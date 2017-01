Declaran guerra a migración y narco

AGENCIA REFORMA | WASHINGTON Publicada el

Reprimir la inmigración ilegal, el narcotráfico y el azote del terrorismo extremista islámico serán las mayores prioridades para Jeff Sessions, el nominado para el puesto de Fiscal General de Donald Trump.



Evocaron la retórica de campaña de Donald Trump, Sessions habló de un País que lucha contra el torrente de drogas ilegales que cruzan la frontera, el aumento de la delincuencia violenta en las ciudades y la baja moral de la Policía.



“Estas tendencias no pueden continuar. Es un derecho civil fundamental sentirse a salvo en el hogar y la comunidad’’, afirmó el republicano, quien mañana tendrá una segunda audiencia.



“Será mi prioridad confrontar estas crisis de manera vigorosa, efectiva e inmediata”, subrayó.



Además, dijo que no objetará el fin del alivio migratorio que protege de la deportación a casi 800 mil inmigrantes que viven en EU desde que eran niños.



“Sería constitucional poner fin a esa orden ejecutiva y el Departamento de Justicia no objetaría una decisión para abandonar esa orden’’, aseveró.

Enfrentaría a Trump



El nominado a Fiscal fue cuestionado por el presidente del comité si haría frente a Trump de no concordar con alguna de sus acciones, a lo que respondió: “Estaría listo para renunciar si me pidieran hacer algo particularmente ilegal”.



En materia política, prometió recusarse de cualquier investigación que pudiera iniciársele a la demócrata Hillary Clinton debido a declaraciones que él hizo durante la campaña.



Manifestantes, algunos con túnicas del Ku Klux Klan, interrumpieron repetidamente la declaración de Sessions.



“¡No a Trump, no a un Estados Unidos fascista, no al Ku Klux Klan (KKK)”, gritaron tres manifestantes que fueron sacados a la fuerza de la sala.

‘Un muro no funcionará’



Por su parte, el General John Kelly, nominado por Donald Trump para fungir como próximo Secretario de Seguridad Interna, afirmó que un muro en la frontera con México no funcionaría a la hora de proteger a Estados Unidos de los distintos riesgos, como el narcotráfico.



“Una barrera física por sí misma -ciertamente como una persona militar que entiende de defensa- una barrera física por sí misma no funcionará”, respondió Kelly a pregunta directa del republicano John McCain, en su audiencia de confirmación ante el Comité de Seguridad Interna del Senado.



Durante su campaña presidencial y tan recientemente como la semana pasada, Trump ha asegurado que buscará concretar un muro en la frontera con México para detener el narcotráfico y la inmigración ilegal.



“Si uno construyera un muro desde el Pacífico hasta el Golfo de México, ese muro tendría que ser apoyado con control, con seres humanos, con sensores, con aparatos de observación”, afirmó por su parte el General retirado.



Ex comandante del Comando Sur, Kelly, aseguró que una efectiva protección fronteriza frente a amenazas como el narcotráfico pasa por colaborar los países productores de droga.



“Yo creo que la defensa de la frontera sur comienza 15 mil millas al sur.



“Y eso significa aliarse con países importantes tan lejanos como Perú, que son muy cooperadores con nosotros a la hora de combatir la producción de drogas, el transporte... Muy muy buenos, incluyendo México”, indicó.

Voz crítica: Sessions ha críticado la orden ejecutiva de Obama que creó el programa de alivio migratorio (DACA) en 2012.