Acusa a taxista de tomarle fotografías

Una mujer acusó al chofer de una empresa de taxis por tomarle fotografías cuando subía y bajaba de la unidad, e incluso las compartía con otros compañeros de la misma línea.



Yazmin García, comentó que aunque acudió alas oficinas de la empresa denominada “Taxi Central”, para interponer una queja el personal no sancionó al chofer e hicieron caso omiso de sus denuncias.



“No sólo me tomaba fotos a mi sino a otras pasajeras. Pude contactar a otra mujer que le hacía lo mismo. Fuimos a quejarnos a la Central de Autobuses pero no hicieron nada”, dijo.