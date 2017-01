Grupo armado saca de hospital a detenido

REDACCIÓN Publicada el

Un grupo de hombres armados, irrumpió en una clínica particular de Celaya y se llevó a una persona que era atendida tras participar en una agresión con policias municipales de juventino rosas el pasado 30 de diciembre, el cual era custodiado por un elemento de la policía y al que desarmaron.

Los hechos fueron reportados a las 11:50 de la noche de ayer, en un hospital particular ubicado sobre el Eje Nor Poniente. A pesar de un operativo de la Policía Municipal y del Ejercito Mexicano, no fue posible ubicarlos.Fuentes policíacas señalaron que varios hombres que portaban armas largas ingresaron a la clínica y desarmaron a un policía que cuidaba al herido, el cual tenía un impacto de bala en la cabeza y contaba con una orden de aprehensión pendiente.

Después de sacar al lesionado, lo subieron en uno de los dos vehículos en el que viajaban y huyeron sobre el mismo eje con dirección hacía camino a San José de Guanajuato, donde al parecer realizaron detonaciones de arma de fuego.