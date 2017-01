Se une Woody Harrelson a filme de Star Wars

REDACCIÓN Publicada el

El actor de 55 años, Woody Harrelson, se suma al spin-off de Star Wars, que contará la historia de Han Solo.

En el sitio web de Star Wars, Lucasfilm confirmó la presencia del actor, que ha protagonizado filmes como Zombieland, No country for old men, Los Ilusionistas 1 y 2, la saga de Los Juegos del Hambre, Defendor, entre otras.

Para este filme, Alden Ehrenreich será Solo, Donald Glover será Lando Calrissian y también estará Emilia Clarke.

Aún no se sabe qué papel tendrá el veterano actor en la película dirigida por Phil Lord y Christopher Miller.

El guion será realizado por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.

El estreno se tiene programado para el año siguiente, pero pese a que se había informado que sería en mayo, éste podría cambiar a diciembre.