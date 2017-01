Capitalinos tienen que 'estirar' su salario

FERNANDA RANGEL | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

A consecuencia de las alzas de precios en los combustibles y algunos elementos de la canasta básica, capitalinos reportan que a diferencia de los gobernantes que toman la decisión de ejercer la austeridad, ellos no tienen opción y tienen que hacer rendir hasta el último centavo.



“Ellos dicen que bajan sus salarios por elección, nosotros no llegamos a elegir, nadie nos pregunta nada, y tenemos que apretar el cinturón a fuerzas, pues ya no nos alcanza”, dijo Julieta Sámano, ama de casa.



Con la alza de precios de algunos de los productos de primera necesidad como lo tortilla, el huevo, el jitomate y el azúcar, muchos capitalinos expresaron se la están viendo difícil, todo a consecuencia del alza de los combustibles.