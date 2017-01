Molesta alza de la tortilla; aseguran se mantiene en $14

ÓSCAR GARCÍA MIRELES Publicada el

La cadena de Tortillerías González anuncia que mantendrá el precio del kilo de tortilla a 14 pesos, para no afectar la economía de los capitalinos, así lo precisó el empresario Rodrigo González.



am Express público el día de ayer que el lunes pasado la mayoría de las tortillerías de la capital el precio por kilo aumentó hasta los 17 pesos y podría llegar hasta los 20 pesos, derivado a esto el propietario y empresario de la cadena González aclaró que el mantendrá el precio en 14 pesos el kilo.



“Mi cadena de tortillerías no aumentará el precio a los 17 pesos y mucho menos a los 20 pesos, es algo absurdo llegar a esta última cifra, nosotros nos preocupamos por la economía de los capitalinos por eso mantendremos el precio, hasta ahora no he pensado en subir el precio, porque no he hecho un análisis de producción que me obligue a realizarlo, por lo cual no sé si Tortillerías González seamos los únicos que dejos el precio para que a las personas no les afecte tanto en su economía”, explicó el dueño de Tortillerías González.