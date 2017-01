Cuidan el Museo de Sitio Ex Convento Dieguino

FABIOLA MANZANO Publicada el

Desde diciembre del año pasado, el Museo de Sitio Ex Convento Dieguino ha permanecido cerrado los fines de semana debido a algunos trabajos de conservación que requería.



La directora municipal de Cultura, Marisela Guzmán García informó que se inyectó a las paredes una sustancia que por sus componentes tóxicos debía permanecer cerrado, por eso se tomó la decisión de de realiza dicho procedimiento los fines de semana para no afectar el turismo.



Pese a la situación, el director del Museo de Sitio Ex Convento Dieguino, Jorge Abascal le comunicó a la directora que durante el periodo vacacional hubo bastantes visitas al museo. “Creemos que para finales de febrero ya estará el museo listo”.