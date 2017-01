Descarta Ayuntamiento aumento en transporte

IVONNE MANCERA Publicada el

Hasta que no se muestren mejoras en la prestación del servicio del transporte público en Irapuato, no se analizará la idea de un nuevo incremento al pasaje, aseguró el regidor, Víctor Zanella Huerta.



Ante la intención de concesionarios de este servicio de incrementar el pasaje, por el aumento en el costo de la gasolinas, las autoridades municipales siguen en el entendido de no subir la tarifa.



El Secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, señaló que no habrá incremento hasta que se terminen las mesas de trabajo que se realizan con los concesionarios y directivos de Tránsito, sin poner fecha a que se pueda platicar de este incremento.