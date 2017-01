'Chicharito' explota contra hipnotista

REDACCIÓN Publicada el

El delantero azteca del Bayer Leverkusen habló en exclusiva con ESPN y dijo que no le agradó la postura que tomó el famoso hipnotista, pues asegura que se está colgando de su fama y del mal momento que vive en las canchas.

"No sé si lo haga de buena voluntad o no, pero veo triste colgarse del mal momento de una persona. Es algo que hay que cambiar de la mentalidad mexicana, jamás me voy a colgar el nombre de una persona para ganar fama; jamás he necesitado de un hipnotista", señaló.

Hernández, quien lleva más de 100 días sin anotar un solo gol, también dijo que él nunca necesito de esos "trucos".

“Yo no necesité de ningún hipnotista para ser lo que soy", finalizó.