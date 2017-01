OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

Hirving “Chucky” Lozano es un mal ganador y también un provocador dentro del terreno de juego.

El defensor esmeralda Fernando Navarro dijo que Lozano estuvo provocando durante el partido a los defensores esmeraldas, caso particular Diego Novaretti quien podría ser suspendido seis jornadas por responder.

“Sin duda Lozano es un gran jugador por eso está en Selección, pero no es el que más faltas recibe solo por lo habilidoso, también porque suele ser un mal ganador, reta a los defensas, muchas de esas faltas y patadas, de alguna manera se las gana, es muy difícil ser un buen perdedor pero también es difícil ser un buen ganador”, dijo.

“Es su estilo de juego, así es él (Lozano) y no se la va a cambiar, eso no le quita lo gran jugador que es, pero muchas de esas cosas las provoca él mismo y a veces se queja de que le pegan mucho. Esperemos que se tomen las medidas que se tengan que tomar y esperemos que no lo sancionen (a Novaretti) porque es un jugador muy importante para nosotros”, añadió.

Para Navarro, es difícil no responder a las provocaciones en momentos tan calientes dentro de un partido.

“Es difícil, obviamente perder a nadie nos gusta y encima si el que te va ganando de alguna manera te está provocando, también es difícil a veces contenerse, no es justificación para nadie, ni para Diego ni para él (Lozano), pero son circunstancias que influyen a veces en el comportamiento”, dijo Navarro.

Sobre la suspensión de Franco Jara, Navarro considera que poco o nada le sirve a la Fiera.

“A nosotros ya que nos importa, ya no vamos a jugar contra ellos (Pachuca), lo que nos importa es que no se equivoquen durante el partido y que no nos afecte a nosotros. Que lo castiguen o no, nos da lo mismo, nos hubiera encantado que el árbitro hubiera visto que se tiró (Jara)”, finalizó Navarro.