Presentan a Cauteruccio en Cruz Azul

Sin prometer más que entrega fue presentado Martín Cauteruccio como último refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2017.



Eduardo de la Torre, director deportivo anunció que con la llegada del delantero uruguayo, "se cierran las contrataciones. Nos sentimos completos, tenemos una plantilla de 25 jugadores, once extranjeros, nueve jugadores provenientes de fuerzas básicas... Vamos a ir partido a partido ".



Afirmó que no está cerrado a la salida de jugadores como Ariel Rojas o Francisco Javier Rodríguez.



Cauteruccio junto con el chileno Martín Rodríguez volarán esté día Estados Unidos para conseguir su visa de trabajo.



El uruguayo se dijo contento de llegar a tierras cementeras y prometió esfuerzo, entrega, aunque no cantidad de goles.



"Sé donde vine y estoy contento de haberlo hecho. Prometo entrega, hacer labor de equipo, lo otro viene después".



Cauteruccio portará el número 7 y espera estar listo para el juego contra Pumas, aunque en realidad se ve muy complicado.